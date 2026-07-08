L’ostacolista italiano ha annunciato di voler partecipare alla sua ultima Olimpiade, dopo aver recuperato da un tendine staccato. Durante un’intervista su un canale YouTube, ha parlato di infortuni ripetuti, tra cui un grave problema al tendine. Ha anche condiviso i suoi risultati sportivi e i progetti futuri.

Paolo Dal Molin è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’ostacolista azzurro classe 1987 si è raccontato a 360 gradi tra risultati, infortuni in serie e obiettivi prossimi e futuri. Il nativo di Yaoundè inizia dal presente: “Come sto? Sto abbastanza bene in ripresa. Qualche piccolo intoppo ma niente di che rispetto a quello che mi aveva fermato 3 anni fa. Nel 2023 stavo andando bene ma sentivo un fastidio all’anca che però mi ha permesso di proseguire. Prima di una gara ho sentito un fastidio più evidente. Finisco la batteria e sento dolore. Mi fermo perchè tanto pensavo ai Mondiali e mi concentro su un’altra gara a Madrid ed è stato peggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Dal Molin: “Avevo un tendine staccato. Ora voglio la mia ultima Olimpiade”

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