Una folla di turisti e tifosi si raccoglie a Jesolo per scattare selfie con Giovanni Franzoni, accolto con il suo nome gridato dal fan club. La sua giornata è caratterizzata da sorrisi e fotografie, mentre lui si mostra rilassato e deciso. L’atmosfera è di festa e celebrazione, con l’attenzione rivolta alla sua presenza e ai successi recenti. Franzoni si presenta in un momento di rinnovato entusiasmo e di voglia di confermarsi.

C’è il fan club che intona il suo nome e una folla di turisti e di tifosi più piccoli accorsi a Jesolo per fare un selfie con Giovanni Franzoni. Nella località balneare veneta il campione, argento ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, ha preso parte a The Series 2026, evento conclusivo di un circuito che riunisce la community dello sci, organizzato e gestito da Pernice Comunicazione. L’azzurro è un po’ frastornato, coinvolto da impegni istituzionali, ma con la voglia di mettersi alla prova. "Sono andato in vacanza e sono riuscito a staccare. L’altro lato della medaglia è che ci sono vari impegni: mi fa piacere, ma devo fare una scrematura o è impossibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Olimpiade della svolta. La nuova vita di Franzoni: "Dall’ansia ai successi. Ora voglio confermarmi»

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