Arianna Errigo ha annunciato che la prossima Olimpiade a Los Angeles nel 2028 sarà probabilmente la sua ultima partecipazione. Nonostante il 2026 si sia rivelato un anno complicato, la schermitrice è riuscita a mantenere il suo posto in squadra, qualificandosi per gli Europei e i Mondiali di giugno e luglio, considerati i due eventi principali dell’anno.

"Il 2026 è un anno difficile, però sono riuscita a prendermi il posto in squadra. Sono riuscita a qualificarmi per gli Europei e i Mondiali che ci saranno a giugno e a luglio e sono i due appuntamenti principali dell’anno. Sto vivendo sicuramente una carriera diversa, perché farlo da mamma è sicuramente molto, molto complicato, però credo sia stupendo. Ormai l’obiettivo di Los Angeles ce l’ho davanti, è sicuramente quello principale". Arianna Errigo, vincitrice di quattro medaglie olimpiche nel fioretto, parla così dei suoi obiettivi dell’anno in corso e in vista di Los Angeles 2028, dove potrebbe arrivare la sua quinta partecipazione ai Giochi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Arianna Errigo guarda a Los Angeles 2028: «Sarebbe la mia ultima Olimpiade»

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