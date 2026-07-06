Che Italia a Wimbledon! Paolini batte la sorpresa Eala 2-1 e accede ai quarti Affronterà Kostyuk

Jasmine Paolini ha vinto il suo match agli ottavi di finale di Wimbledon, battendo la filippina Alex Eala in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. La partita, durata due ore e 22 minuti, si è conclusa sul Campo Centrale dell’All England Club. Paolini, numero 17 del ranking e testa di serie 13 nel torneo femminile, avanzerà ai quarti di finale e affronterà la giocatrice ucraina.

Jasmine Paolini vola ai quarti di finale di Wimbledon. Sul Campo Centrale dell’All England Club, l’azzurra, numero 17 del ranking e testa di serie numero 13 del tabellone femminile, ha superato la filippina Alex Eala in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3, al termine di due ore e 22 minuti di gioco. Al prossimo turno c’è Kostyuk Nel prossimo turno Paolini se la vedrà con l’ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del ranking femminile e dodicesima testa di serie, che ha battuto la statunitense Ashlyn Krueger, numero 102 Wta, con un doppio 6-4. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Wimbledon, Paolini commenta la vittoria con Golubic al secondo turno

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