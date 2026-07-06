LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 6-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurra torna a brillare sfiderà Kostyuk ai quarti

Notizia in breve

L'incontro tra Paolini e Eala si è concluso con un punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. L'italiana ha superato la rivale in tre set e si è qualificata per i quarti di finale a Wimbledon 2026, dove affronterà Kostyuk. La partita si è svolta in circa due ore e mezza, con scambi intensi e momenti di tensione. La diretta si chiude qui, ringraziando i lettori per aver seguito l'evento.