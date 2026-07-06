LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 6-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurra torna a brillare sfiderà Kostyuk ai quarti
L'incontro tra Paolini e Eala si è concluso con un punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. L'italiana ha superato la rivale in tre set e si è qualificata per i quarti di finale a Wimbledon 2026, dove affronterà Kostyuk. La partita si è svolta in circa due ore e mezza, con scambi intensi e momenti di tensione. La diretta si chiude qui, ringraziando i lettori per aver seguito l'evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:06 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Eala. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 17:05 Esce di scena la rivelazione filippina, che su erba potrà dare filo da torcere nelle prossime stagioni. 17:03 Due ore e 22 minuti di gioco servono a Paolini per balzare ai quarti di finale. L’azzurra ha messo in campo il 70% di prime dalle quali ha estratto il 62% dei punti. Addirittura il 65% la resa della seconda, con Jasmine che non si è fatta intimorire dalla posizione aggressiva in risposta della rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Jasmine Paolini vs Alexandra Eala LIVE Score, Wimbledon 2026: Philippine Fights Back And Enters The
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Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L'azzurra ha superato in tre set la filippina Alexandra Eala, col punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. ANSA/EPA/NEIL HALL facebook
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