Jasmine Paolini è uscita ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver perso contro Marta Kostyuk con il punteggio di 6-3, 6-2. La giocatrice toscana, numero 17 del mondo e tredicesima testa di serie, si è fermata sul Centre Court contro l’ucraina, numero 13 del ranking WTA e dodicesima testa di serie. La partita si è conclusa con la sconfitta di Paolini, che non ha raggiunto la semifinale sull’erba londinese.

Si ferma nei quarti di finale il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell’ All England Club. La 30enne toscana, numero 17 del mondo e tredicesima testa di serie, cede per 6-3 6-2 sul Centre Court di fronte all’ucraina Marta Kostyuk, numero 13 Wta e 12 del tabellone. Paolini fuori ai quarti di Wimbledon Per Paolini sfuma così la seconda semifinale nel Major londinese dopo essere arrivata fino in fondo nel 2024, battuta poi da Barbora Krejcikova nell’ultimo atto. Eguaglia invece il suo miglior risultato in uno Slam la 24enne ucraina, capace di raggiungere la semifinale anche all’ultimo Roland Garros, dove è stata poi battuta dalla futura campionessa Mirra Andreeva. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Paolini.

© Gazzettadelsud.it - Paolini fuori da Wimbledon, Kostyuk troppo forte: sfuma la semifinale sull'erba londinese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Alle 14.30 Paolini-Kostyuk: in palio c'è un posto in semifinale a Wimbledon

LIVE Paolini-Kostyuk 3-6, 2-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’ucraina domina, vola in semifinale ed entra in top 10L’ucraina ha battuto l’italiana con due set secchi, 6-3 e 6-2, qualificandosi per le semifinali di Wimbledon 2026.

Temi più discussi: Wimbledon: Cobolli e Paolini agli ottavi, Sonego e Berrettini eliminati; Paolini, il tabellone si apre: eliminazioni per Swiatek, Rybakina e Anisimova; Berrettini e Sonego fuori da Wimbledon, con Jannik Sinner resta in gara solo Cobolli - I risultati; Perché Errani/Paolini si sono ritirate nel torneo di doppio a Wimbledon: forfait prima dell’esordio.

Paolini fuori da Wimbledon, Kostyuk troppo forte: sfuma la semifinale sull'erba londineseSi ferma nei quarti di finale il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon , terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell’ All England Club . La 30enne ... gazzettadelsud.it

#Wimbledon Fuori Sonego e Berrettini, sconfitti rispettivamente da Fritz e Dimitrov. Passano agli ottavi #Cobolli e #Paolini. Avanti anche Vavassori, sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Errani. Oggi in campo Sinner Foto Ansa x.com

Jasmine Paolini eliminata ai quarti di Wimbledon 2026La tennista azzura perde in due set (6-3, 6-2) contro l'ucraina Marta Kostyuk, che sfiderà una fra Noskova e Mertens ... tg.la7.it

Il percorso ispiratore di Alex Eala ai Campionati di Wimbledon 2026 si conclude agli ottavi di finale dopo la sconfitta contro l'italiana Jasmine Paolini reddit