LIVE Alle 14.30 Paolini-Kostyuk | in palio c' è un posto in semifinale a Wimbledon

Alle 14.30 si sfidano Paolini e Kostyuk per un posto in semifinale a Wimbledon. La giocatrice argentina ha battuto nel primo turno la tennista locale 6-1 6-2, e nel secondo ha superato l’avversaria russa 6-7(5) 6-3 6-3. In precedenza, aveva eliminato la statunitense Emma Navarro con i punteggi di 6-2 4-6 6-1.

Primo turno: b. Nadia Podoroska (Arg) 6-1 6-2. Secondo turno: b. Anna Blinkova (Rus) 6-7(5) 6-3 6-3. Terzo turno: b. 23 Emma Navarro (Usa) 6-2 4-6 6-1. Ottavi: b. Ashlyn Krueger (Usa) 6-4 6-4 Primo turno: b. Robin Montgomery (Usa) 0-6 6-4 75. Secondo turno: b. Viktorija Golubic (Svi) 7-6(0) 6-4. Terzo turno: b. Maria Sakkari (Gre) 6-1 6-2. Ottavi: b. 29 Alexandra Eala (Fil) 6-4 4-6 6-3. Jasmine Paolini è avanti 2-1. Le due si sono affrontate tre volte sui campi in cemento di Cincinnati e Cluj-Napoca nelle stagioni 2022 e 2023. La sfida sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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