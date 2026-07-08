paolini eliminata nei quarti a wimbledon

Jasmine Paolini è stata eliminata nei quarti di finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione, sull’erba dell’All England Club. La giocatrice toscana ha perso in due set contro l’ucraina Marta Kostyuk.

La toscana cede in due set all'ucraina Marta Kostyuk LONDRA (INGHILTERRA) - Si ferma nei quarti di finale il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England Club. La 30enne toscana, numero 17 del mondo e tredicesima testa di serie, cede per 6-3 6-2 sul Centre Court di fronte all'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 Wta e 12 del tabellone. Per Paolini sfuma così la seconda semifinale nel Major londinese dopo essere arrivata fino in fondo nel 2024, battuta poi da Barbora Krejcikova nell'ultimo atto. Eguaglia invece il suo miglior risultato in uno Slam la 24enne ucraina, capace di raggiungere la semifinale anche all'ultimo Roland Garros, dove è stata poi battuta dalla futura campionessa Mirra Andreeva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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