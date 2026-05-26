Botta e risposta tra Evelina Sgarbi e Balivo | Mio padre portato in giro come un involucro È ingeneroso

Botta e risposta a La volta buona tra Evelina Sgarbi e Caterina Balivo. Ospite in studio, la figlia del critico d'arte ha spiegato la scelta di chiedere un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che l'uomo sia gestito da terzi. Affermazioni che hanno spinto la conduttrice a intervenire: “È ingeneroso, le malattie mentali sono terribili”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Evelina Sgarbi sul padre: “E’ diventato un involucro vuoto”Evelina Sgarbi ha commentato pubblicamente il cambiamento del padre, affermando che è diventato un “involucro vuoto”.

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