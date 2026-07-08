Continuano ad arrivare in redazione foto dai giardini Porcinai. Sempre loro, sempre lì: le famose panchine “anticlochard”, quelle pensate per rendere scomodo sdraiarsi e che invece, con una certa ostinazione poetica, vengono usate proprio per sdraiarsi. Dovevano essere la risposta urbana al bivacco, il colpo di genio del decoro cittadino, la frontiera del “qui non ci si dorme”. E invece niente: la stanchezza umana, quella vera, ha preso il progetto comunale, lo ha guardato, gli ha dato una pacca sulla spalla e ci si è coricata sopra. Siamo ormai al terzo episodio della saga. Prima avevamo raccontato che s ulle panchine anticlochard qualcuno ci dormiva già. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Panchine anticlochard ai Porcinai: doveva essere design ostile, è diventato campeggio comunale scomodo

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