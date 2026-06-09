Il generale in pensione Roberto Vannacci, noto come Gip, è diventato una figura scomoda per il centrodestra. Fino a qualche mese fa, la sua presenza politica aveva coinvolto principalmente il leader della Lega, che non si aspettava il suo inserimento. Ora, Vannacci potrebbe influenzare gli equilibri politici in vista delle prossime consultazioni, con il suo ruolo che rischia di risultare determinante. La sua posizione ha attirato l’attenzione anche di altri esponenti politici, che monitorano attentamente le sue mosse.

Roma, 9 giugno 2026 – Fino a qualche mese fa il Generale in Pensione Roberto Vannacci, per gli amici Gip (da non confondersi con Gipi, mi raccomando), era un problema soltanto di Matteo Salvini, che non l’ha visto arrivare. In poco tempo infatti il bestsellerista della destra italiana Vannacci ha trasformato i suoi lettori in elettori, ha conquistato un seggio al Parlamento Ue lasciando che il taxi da Viareggio a Bruxelles lo pagasse Salvini, quindi noi contribuenti, dunque si è iscritto alla Lega facendo finta di imborghesirsi, ne è diventato vicesegretario e poi, com’è arrivato, se n’è andato. Passato qualche tempo, Vannacci, ineluttabile Thanos, è diventato un problema di tutta la coalizione di destra-centro, pure di Giorgia Meloni, che vigila con interessata preoccupazione a quel che accade nella sua frizzante maggioranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fenomenologia di Vannacci, scomodo per il centrodestra. Ma rischia di essere decisivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sondaggi, cala il centrodestra: è al livello più basso dal 2022. Campo largo avanti di due punti, ma Vannacci è decisivoSecondo i sondaggi recenti, il centrodestra si trova al livello più basso dall’inizio del 2022, registrando un calo significativo.

Senza Vannacci il centrodestra rischia di perdere: i sondaggi lo confermanoI sondaggi recenti mostrano che il centrodestra conserva un margine di vantaggio nei consensi elettorali, ma evidenziano anche una criticità legata...