Panchine intelligenti e spazi riqualificati | inaugurato il piazzale davanti al cimitero comunale

Oggi a Lecce è stato inaugurato il nuovo piazzale davanti al cimitero comunale, recentemente riqualificato. L’intervento ha trasformato l’area in un parco attrezzato con panchine “intelligenti” e spazi verdi destinati a studenti e famiglie. La sistemazione prevede anche panchine dotate di tecnologie specifiche e una zona verde che invita alla socializzazione e al relax. La cerimonia di apertura ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione locale e cittadini.

LECCE – Si è tenuta oggi l’inaugurazione del piazzale riqualificato antistante il cimitero comunale di Lecce: sarà un parco attrezzato, con panchine “intelligenti”, punto di riferimento e area verde per studenti e famiglie.Presenti la sindaca, Adriana Poli Bortone, il dirigente della.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Alloggi ex custodi, al via la restituzione alle scuole: consegnati i primi spazi riqualificatiTarantini Time QuotidianoSono stati consegnati alle scuole Colombo ed Europa i primi due alloggi destinati in passato agli ex custodi, oggi... Napoli, piazzale Tecchio diventerà piazzale Giorgio Ascarelli: il Consiglio comunale approva l’intitolazioneApprovato a maggioranza l’ordine del giorno del PD che prevede anche l’intitolazione di piazzale Tecchio a Giorgio Ascarelli. Contenuti di approfondimento Si parla di: Dai materiali ai marketplace: 5 startup che innovano il design in chiave sostenibile; Vandali a Caulonia, danneggiate panchine e spazi pubblici. Panchine intelligenti e spazi riqualificati: inaugurato il piazzale davanti al cimitero comunaleLECCE – Si è tenuta oggi l’inaugurazione del piazzale riqualificato antistante il cimitero comunale di Lecce: sarà un parco attrezzato, con panchine intelligenti, punto di riferimento e area verde ... lecceprima.it