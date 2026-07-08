Pamela continuano le audizioni dei carabinieri | spunta una vecchia frequentazione di Dolci

Continuano le audizioni dei testimoni nell’ambito dell’inchiesta sulla profanazione della salma di una donna, con i carabinieri che ascoltano testimoni e si concentrano su una vecchia frequentazione dell’indagato. Sono in corso anche le analisi scientifiche sui reperti e sul coltello sequestrato, con i risultati attesi. L’unico indagato è un uomo di 41 anni, titolare di un’attività nella zona. Non sono state rese note ulteriori dichiarazioni ufficiali.

In attesa delle analisi scientifiche del Ris sui reperti e sul coltello in stile Sandokan sequestrati a Francesco Dolci, proseguono sottotraccia le audizioni dei testimoni da parte dei carabinieri nell’ambito dell’inchiesta sulla profanazione della salma di Pamela Genini, che vede il 41enne impresario di Sant’Omobono Terme unico indagato. Tra le persone sentite nei giorni scorsi c’è anche una donna che in passato avrebbe avuto una frequentazione con Dolci. Secondo quanto emerso, avrebbe subito comportamenti morbosi da parte dell’uomo, tanto da contribuire alla fine della relazione con il suo fidanzato. Dolci aveva sostenuto che, dopo la conclusione della relazione con Pamela Genini, questa donna fosse stata per un periodo la sua nuova compagna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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