Il 12 febbraio, prima della scoperta della profanazione della tomba di Pamela Genini, si diffonde una lettera scritta da Francesco Dolci, in cui esprime timori riguardo alla propria incolumità. La tomba della ragazza viene poi trovata vandalizzata, portando all’apertura di un’indagine da parte delle autorità. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei luoghi di sepoltura e sulle possibili implicazioni legali.

Il 12 febbraio 2026 Francesco Dolci ha scritto una lettera in cui ha messo nero su bianco i timori per la sua stessa incolumità. Il documento è stato consegnato dal diretto interessato al suo avvocato affinché ne divulgasse il contenuto “se dovesse succedermi qualcosa”. Oggi è possibile conoscere alcuni estratti grazie a un servizio mandato in onda dal programma Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi. In una riga l’ex fidanzato di Pamela Genini scrive che non tenterà il suicidio “essendo io cattolico praticante”. La lettera di Francesco Dolci Di una missiva scritta da Francesco Dolci si ha notizia dalla fine di marzo, ma il 30 aprile grazie a un servizio mandato in onda durante la puntata di Dentro la notizia è stato possibile scoprire alcuni estratti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tomba profanata di Pamela Genini, spunta una lettera di Francesco Dolci: "Timore per la mia incolumità"

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