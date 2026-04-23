Durante il sopralluogo a Sant'Omobono Terme in provincia di Bergamo, nella casa di Francesco Dolci l'ex di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a coltellate da Gianluca Soncin lo scorso ottobre a Milano, i carabinieri hanno trovato un capello biondo impigliato in una ragnatela sotto una botola. A un mese dalla profanazione della tomba della ragazza, Dolci ha dato la sua versione, ricordando che Pamela viveva lì., "Secondo me è rosso e la lunghezza non sembra essere quella di Pamela. Sembra più un capello di mia madre, Pamela aveva i capelli molto più lunghi dei tuoi" ha commentato Francesco Dolci all'inviata di "Dentro la Notizia" Ilaria Dalle Palle.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, i carabinieri a casa di Francesco Dolci trovano un capello biondo

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