Palinsesti La7 Urbano Cairo | Non facciamo sconti al Governo Per la prima volta la serie tv Sky su Mussolini e P2 – L’ombra sulle stragi con Gifuni Ezio Mauro analizza Trump Arriva la piattaforma digitale La7 Play

L'editore di La7 ha annunciato che la rete non farà sconti al Governo. Per la prima volta, vengono trasmessi su La7 una serie tv su Mussolini e “P2 – L’ombra sulle stragi” con Gifuni, oltre a un approfondimento su Trump condotto da Ezio Mauro. È stata inoltre annunciata l’arrivo della piattaforma digitale La7 Play. La presentazione ufficiale si è svolta in un hotel nel centro di Milano, con il nuovo claim “La 7 Sempre con voi”.

“La 7 Sempre con voi” è il claim della nuova stagione della rete. L’editore Urbano Cairo ha incontrato la stampa in un hotel del centro di Milano. Dopo il debutto di La7 Cinema, nuovo Canale sul 29 del digitale terrestre, la prossima stagione segna un altro passaggio: arriva La7 Play, la nuova piattaforma digitale che permetterà di seguire sempre e ovunque i contenuti del network, affiancandoli a nuove produzioni originali. Come ha sottolineato Cairo “la stagione appena conclusa ha segnato i migliori ascolti di sempre: il totale giorno (07.0002.00) si attesta infatti al 5,0% (+3%). Nel prime time (20.3022.30) realizza il 6,6% (+2%) con quasi 1,3 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bufera per le parole di Mentana: “La7 è una tv anti-Meloni, è evidente a tutti”. E punge Urbano CairoDurante il Festival della TV di Dogliani, il direttore del TgLa7 ha affermato che La7 si è trasformata in una tv anti-Meloni, paragonandola alla...

Enrico Mentana punge Urbano Cairo, "bravissimo ma si è voluto fare di La7 una nuova Rai 3"Enrico Mentana ha criticato la direzione editoriale di La7, affermando che il direttore generale si è voluto far sembrare La7 come una nuova Rai 3.

Temi più discussi: Se il palinsesto di La7 diventa il cantiere aperto del campo largo; È morta Bice, il Cavalier King Charles di Enrico Mentana: Amore mio infinito; La7 compie 25 anni; Palinsesti La7 2026-2027 in diretta: novità, conferme e tutti i programmi tv.

La7 presenta i Palinsesti 2026: La miglior stagione di sempre e il debutto di La7 PlayLA7, SEMPRE CON VOI. Milano 8 luglio 2026. Alla vigilia della nuova stagione tv e in uno scenario competitivo sempre più sfidante, La7 continua ad essere la realtà più distinti ... la7.it

La7, la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2026-2027: tutte le dichiarazioniLa7 palinsesti 2026-2027 diretta conferenza stampa. Urbano Cairo comunica l'offerta della rete per la prossima stagione. maridacaterini.it