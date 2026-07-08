palermo sequestrati oltre 100 cani in condizioni di maltrattamento

In un casolare di San Giuseppe Jato sono stati sequestrati oltre 100 cani trovati in condizioni di maltrattamento. Gli animali erano in uno stato di malnutrizione, soffrivano e vivevano tra feci e rifiuti. La struttura si presentava fatiscente e in condizioni igieniche precarie. Le autorità hanno disposto il sequestro degli animali e avviato le procedure per il loro recupero. Nessuna informazione è stata resa nota sulle eventuali responsabilità.

In un casolare fatiscente, tra feci, rifiuti e in stato di malnutrizione e sofferenza: così vivevano in una abitazione di San Giuseppe Jato gli oltre 100 cani scoperti dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo - Nucleo Cites, con il supporto della Sezione Operativa per i reati contro gli animali del Raggruppamento Carabinieri Cites e dei Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Jato. La prima fase dell'intervento - a sua volta preceduta da una serie di sopralluoghi sul posto e da attività di raccordo con le altre istituzioni ed enti coinvolti, ha consentito di accertare all'interno della struttura la presenza di decine di meticci. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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San Giuseppe Jato: Sequestrati oltre 100 cani detenuti in gravi condizioni di maltrattamento.

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