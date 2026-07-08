palermo 100 cani sequestrati a una coppia di accumulatori di animali

Le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre cento cani a una coppia di accumulatori di animali in una proprietà a San Giuseppe Jato, nel Palermitano. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri, su delega dell’autorità giudiziaria, con il supporto dell’associazione animalista Lav.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre cento cani a una coppia di accumulatori di animali in una proprietà a San Giuseppe Jato, nel Palermitano. L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri, su delega dell’autorità giudiziaria, con il supporto specialistico dell’associazione animalista Lav (Lega Anti Vivisezione). Le condizioni riscontrate su tutti i cani presenti, quasi nessuno dei quali dotato di microchip, sono state definite dalla Lav “molto gravi”: i cani vivevano in spazi ristretti e in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie. L’associazione ha già provveduto al recupero e all’affido di sette cani, rinchiusi in una... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Palermo: Coppia di accumulatori di animali, sequestrati 100 cani

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