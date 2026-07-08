Palermo 100 cani sequestrati a una coppia di accumulatori di animali

Da tpi.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre cento cani a una coppia di accumulatori di animali in una proprietà a San Giuseppe Jato, nel Palermitano. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri, su delega dell’autorità giudiziaria, con il supporto dell’associazione animalista Lav.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre cento cani a una coppia di accumulatori di animali in una proprietà a San Giuseppe Jato, nel Palermitano. L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri, su delega dell’autorità giudiziaria, con il supporto specialistico dell’associazione animalista Lav (Lega Anti Vivisezione). Le condizioni riscontrate su tutti i cani presenti, quasi nessuno dei quali dotato di microchip, sono state definite dalla Lav “molto gravi”: i cani vivevano in spazi ristretti e in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie. L’associazione ha già provveduto al recupero e all’affido di sette cani, rinchiusi in una... 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

palermo 100 cani sequestrati a una coppia di accumulatori di animali
© Tpi.it - Palermo, 100 cani sequestrati a una coppia di accumulatori di animali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Palermo: Coppia di accumulatori di animali, sequestrati 100 cani

Video Palermo: Coppia di accumulatori di animali, sequestrati 100 cani

Notizie e thread social correlati

65 gatti, 29 cani, 102 tra capre e pecore e decine di altre specie: sequestrati 460 animali in una villa a SanremoIn una villa a Sanremo sono stati sequestrati almeno 460 animali, tra cui 65 gatti, 29 cani, 102 capre e pecore, oltre a diverse altre specie.

Donna sbranata da cinque cani nei boschi di Trivigno, sequestrati gli animali: il proprietario aveva lasciato aperto il recintoUna donna di 59 anni è stata attaccata e uccisa da cinque cani durante un'escursione nei boschi di Trivigno.

Temi più discussi: Sequestrati a Palermo circa 100 cani a coppia di accumulatori di animali - LAV; Palermo, sequestrati 100 cani: erano in condizioni shock; Accumulatori di cani, 100 sequestri nel Palermitano; San Giuseppe Jato, sequestrati quasi 100 cani: vivevano tra degrado e sporcizia, 7 affidati alla Lav.

palermo 100 cani sequestratiQuasi 100 cani sequestrati a San Giuseppe Jato: erano tenuti tra sporcizia e condizioni degradantiLa Lav ha spiegato che i cani erano detenuti da una coppia di accumulatori di animali, già nota nel Palermitano ... newsicilia.it

palermo 100 cani sequestratiDetenuti in stanza buia e sommersa di feci, 100 cani sequestrati a coppia di accumulatori nel PalermitanoFoto di Dorota Kudyba da PixabayBranco di cani Redazione 7 Luglio 2026, 19:56 Li ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web