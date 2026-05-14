101 Barboncini sequestrati per maltrattamento e poi restituiti all’allevatrice Enpa | trovati in condizioni pessime

Recentemente, 101 cani di razza Barboncino sono stati sequestrati in un allevamento situato a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, a causa di accuse di maltrattamento. Dopo il sequestro, i cani sono stati restituiti alla stessa allevatrice. L’Enpa ha commentato che i cani si trovavano in condizioni pessime al momento del ritrovamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle verifiche delle condizioni degli allevamenti e sulla tutela degli animali coinvolti.

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101 Barboncini erano stati sequestrati da un allevamento non a norma a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Gli animali erano in condizioni pessime secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri forestali. Il Tribunale del riesame di Firenze ha deciso che i cani devono essere restituiti alla proprietaria della struttura già condannata per tentato traffico illecito di animali da compagnia, associazione per delinquere, traffico illecito continuato di animali da compagnia e altri reati. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Barboncini sequestrati a Castelfranco: "Nessun maltrattamento, possono tornare nell'allevamento"Saranno riconsegnati alla titolare dell'allevamento i 101 barboncini sequestrati lo scorso 24 aprile dalla guardia di finanza a Castelfranco di Sotto. Cento Barboncini salvati da un allevamento abusivo in pessime condizioni nel pisano: venivano venduti a circa 2mila euroUna donna con precedenti penali per lo stesso motivo vendeva Barboncini a un pezzo tra i 1800 e i 2800 euro, allevati illegalmente e ritrovati in... Temi più discussi: 101 cani Barboncini sequestrati e poi restituiti ai proprietari a Castelfranco di Sotto. Enpa: Decisione sco…; Barboncini sequestrati a Castelfranco: Nessun maltrattamento, possono tornare nell'allevamento; Tornano a casa i 101 barboncini sequestrati; Dissequestrati i 101 cani. Accolta la tesi difensiva. 101 cani Barboncini sequestrati e poi restituiti ai proprietari a Castelfranco di Sotto. Enpa: Decisione sconcertante - La Stampa x.com Barboncini sequestrati a Castelfranco, Tribunale del Riesame annulla provvedimentoTornano a casa i 101 barboncini che lo scorso 24 aprile erano stati posti sotto sequestro a Castelfranco di Sotto, nell'ambito di un'indagine della ... gonews.it Barboncini sequestrati nel Pisano: Tribunale del riesame annulla il provvedimentoIl Tribunale del Riesame di Firenze ha ordinato il dissequestro e l'immediata restituzione ai legittimi proprietari di 101 barboncini posti sotto sequestro il 24 aprile 2026 a Castelfranco di Sotto (P ... firenzepost.it