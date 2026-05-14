101 Barboncini sequestrati per maltrattamento e poi restituiti all’allevatrice Enpa | trovati in condizioni pessime
Recentemente, 101 cani di razza Barboncino sono stati sequestrati in un allevamento situato a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, a causa di accuse di maltrattamento. Dopo il sequestro, i cani sono stati restituiti alla stessa allevatrice. L’Enpa ha commentato che i cani si trovavano in condizioni pessime al momento del ritrovamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle verifiche delle condizioni degli allevamenti e sulla tutela degli animali coinvolti.
101 Barboncini erano stati sequestrati da un allevamento non a norma a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Gli animali erano in condizioni pessime secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri forestali. Il Tribunale del riesame di Firenze ha deciso che i cani devono essere restituiti alla proprietaria della struttura già condannata per tentato traffico illecito di animali da compagnia, associazione per delinquere, traffico illecito continuato di animali da compagnia e altri reati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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101 cani Barboncini sequestrati e poi restituiti ai proprietari a Castelfranco di Sotto. Enpa: Decisione sconcertante - La Stampa x.com
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