101 Barboncini sequestrati per maltrattamento e poi restituiti all’allevatrice Enpa | trovati in condizioni pessime

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, 101 cani di razza Barboncino sono stati sequestrati in un allevamento situato a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, a causa di accuse di maltrattamento. Dopo il sequestro, i cani sono stati restituiti alla stessa allevatrice. L’Enpa ha commentato che i cani si trovavano in condizioni pessime al momento del ritrovamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle verifiche delle condizioni degli allevamenti e sulla tutela degli animali coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

101 Barboncini erano stati sequestrati da un allevamento non a norma a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Gli animali erano in condizioni pessime secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri forestali. Il Tribunale del riesame di Firenze ha deciso che i cani devono essere restituiti alla proprietaria della struttura già condannata per tentato traffico illecito di animali da compagnia, associazione per delinquere, traffico illecito continuato di animali da compagnia e altri reati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Barboncini sequestrati a Castelfranco: "Nessun maltrattamento, possono tornare nell'allevamento"Saranno riconsegnati alla titolare dell'allevamento i 101 barboncini sequestrati lo scorso 24 aprile dalla guardia di finanza a Castelfranco di Sotto.

Cento Barboncini salvati da un allevamento abusivo in pessime condizioni nel pisano: venivano venduti a circa 2mila euroUna donna con precedenti penali per lo stesso motivo vendeva Barboncini a un pezzo tra i 1800 e i 2800 euro, allevati illegalmente e ritrovati in...

Temi più discussi: 101 cani Barboncini sequestrati e poi restituiti ai proprietari a Castelfranco di Sotto. Enpa: Decisione sco…; Barboncini sequestrati a Castelfranco: Nessun maltrattamento, possono tornare nell'allevamento; Tornano a casa i 101 barboncini sequestrati; Dissequestrati i 101 cani. Accolta la tesi difensiva.

101 barboncini sequestrati perBarboncini sequestrati a Castelfranco, Tribunale del Riesame annulla provvedimentoTornano a casa i 101 barboncini che lo scorso 24 aprile erano stati posti sotto sequestro a Castelfranco di Sotto, nell'ambito di un'indagine della ... gonews.it

101 barboncini sequestrati perBarboncini sequestrati nel Pisano: Tribunale del riesame annulla il provvedimentoIl Tribunale del Riesame di Firenze ha ordinato il dissequestro e l'immediata restituzione ai legittimi proprietari di 101 barboncini posti sotto sequestro il 24 aprile 2026 a Castelfranco di Sotto (P ... firenzepost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web