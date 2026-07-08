Un medico è stato ferito con un coltello negli uffici di un’azienda sanitaria a Palermo. La ferita al naso e alla spalla è stata causata da un collega durante una discussione legata alla richiesta di documentazione per una carrozzina elettrica. La persona che ha aggredito ha reagito mentre il medico stava gestendo una pratica per conto dell’azienda sanitaria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Alla richiesta di integrare la documentazione presentata per l’assegnazione di una carrozzina elettrica ha reagito tirando fuori un coltello e ferendo gravemente il medico che curava la procedura per le forniture per conto della Asp di Palermo. Una aggressione violentissima costata a Francesco Paolo Sutera, dirigente dell’azienda sanitaria, ferite al naso e alla spalla. Teatro dell’ultima violenza nei confronti di un camice bianco l’Asp del capoluogo dove questa mattina si è presentato il paziente. Aggressione all’Asp di Palermo, medico ferito con un coltello «E' venuto qui negli uffici per chiedere una carrozzina elettrica per un suo familiare. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Palermo, medico colpito con un coltello negli uffici dell’Asp: ferite al naso e alla spalla

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