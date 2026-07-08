Medico dell' Asp accoltellato durante il servizio a Palermo | aggredito dopo aver chiesto un documento

Da gazzettadelsud.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un medico dell'Asp è stato ferito con un coltello questa mattina nel centro di via Arcoleo a Palermo. L'aggressione è avvenuta dopo che il professionista aveva chiesto a un paziente di mostrare un documento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il medico ferito. La polizia sta indagando sull'accaduto.

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Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina nel centro Asp di via Arcoleo, a Palermo. L'uomo è stato ferito e soccorso dai sanitari del 118. Non si conoscono le sue condizioni né i motivi dell'aggressione. Chi è la vittima La vittima è Francesco Paolo Sutera, dirigente medico dell'Asp che si occupa della fornitura dei presidi. La dinamica dell'aggressione Il medico è stato ferito da un uomo che richiedeva alcune forniture mediche. Dopo aver controllato la pratica, avrebbe fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'uomo ha estratto un coltello e lo ha minacciato. Il dirigente medico ha cercato di scappare, ma è stato raggiunto e ferito alla spalla e al volto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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