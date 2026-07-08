Palermo medico accoltellato mentre è in servizio | è in gravi condizioni

Da tgcom24.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un medico dell’Asp di Palermo è stato accoltellato mentre svolgeva il suo servizio nella mattina di mercoledì 8 luglio. La vittima è stata ferita da un individuo che chiedeva alcune forniture mediche. Attualmente, il medico si trova in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare il responsabile. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio.

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Un medico dell'Asp di Palermo è stato accoltellato nella mattinata di mercoledì 8 luglio mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche., Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico: quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Dopo le cure dei sanitari del 118 l'uomo è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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