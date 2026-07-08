Si è concluso presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio l'incontro sui nuovi Piani di Assetto Idrogeologico distrettuali dell'Autorità di bacino dell’Appennino centrale. Questi strumenti sono stati presentati come un passo importante nella prevenzione del rischio idrogeologico, con un focus specifico sulla gestione e pianificazione delle aree a rischio nel territorio.

Si è concluso alla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incontro dedicato ai nuovi Piani di Assetto Idrogeologico (Pai) distrettuali dell'Autorità di bacino dell'Appennino centrale (Aubac), che segnano un'importante svolta nella gestione del rischio idrogeologico in Italia. I nuovi Pai idraulico e Pai frane, introducono una pianificazione unitaria per un territorio di oltre 42 mila chilometri quadrati, che comprende sette Regioni, 22 Province, 901 Comuni e circa 9 milioni di cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pai distrettuali Aubac, presentati i nuovi strumenti per la prevenzione del rischio idrogeologico

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