pagelle tour de france 2026

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Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Olav Kooij ottiene un 10 nella quinta tappa del Tour de France 2026. Dopo un infortunio che aveva complicato la prima parte di stagione, il ciclista è tornato in gara e ha continuato a distinguersi nelle corse successive. La sua presenza sul percorso ha attirato l’attenzione, nonostante le difficoltà affrontate in precedenza. La sua performance in questa tappa conferma la sua capacità di recupero e di affrontare le competizioni con determinazione.

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PAGELLE QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026 . Olav Kooij 10: una prima parte di stagione difficile per via di un infortunio, ma da quanto è tornato in gara ha sempre lasciato il segno nelle corse che ha disputato. Lo fa anche oggi nel primo atteso sprint del Tour de France, contro i migliori avversari del mondo (manca solamente Milan praticamente) e festeggia anche il primo successo della carriera alla Grande Boucle. Rimasto senza compagni, Kooij è stato comunque bravissimo a rimanere sempre nelle posizioni di vertice, non perdendo mai terreno nonostante le complicate curve finali e alla fine ha dominato sul traguardo di Pau. Max Kanter 8,5: è un secondo posto di altissimo livello per il tedesco, che ha sfruttato molto bene il lavoro dell’Astana e soprattutto di un Davide Ballerini che è stato perfetto nell’ultimo chilometro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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