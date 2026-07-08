pagelle tour de france 2026

Olav Kooij ottiene un 10 nella quinta tappa del Tour de France 2026. Dopo un infortunio che aveva complicato la prima parte di stagione, il ciclista è tornato in gara e ha continuato a distinguersi nelle corse successive. La sua presenza sul percorso ha attirato l’attenzione, nonostante le difficoltà affrontate in precedenza. La sua performance in questa tappa conferma la sua capacità di recupero e di affrontare le competizioni con determinazione.

PAGELLE QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026 . Olav Kooij 10: una prima parte di stagione difficile per via di un infortunio, ma da quanto è tornato in gara ha sempre lasciato il segno nelle corse che ha disputato. Lo fa anche oggi nel primo atteso sprint del Tour de France, contro i migliori avversari del mondo (manca solamente Milan praticamente) e festeggia anche il primo successo della carriera alla Grande Boucle. Rimasto senza compagni, Kooij è stato comunque bravissimo a rimanere sempre nelle posizioni di vertice, non perdendo mai terreno nonostante le complicate curve finali e alla fine ha dominato sul traguardo di Pau. Max Kanter 8,5: è un secondo posto di altissimo livello per il tedesco, che ha sfruttato molto bene il lavoro dell’Astana e soprattutto di un Davide Ballerini che è stato perfetto nell’ultimo chilometro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tappa 2 | HIGHLIGHTS | Tour de France 2026

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