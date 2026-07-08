La Filca-Cisl si costituisce parte civile in tutti i processi relativi a morti sul lavoro nei cantieri in Italia. L’obiettivo è accertare i fatti e garantire giustizia ai familiari delle vittime. La decisione è stata annunciata da Ottavio De Luca, rappresentante dell’organizzazione. La scelta riguarda processi in diverse regioni del paese e si concentra sulla tutela dei diritti dei lavoratori deceduti. La partecipazione è ritenuta un modo per contribuire a fare chiarezza sulle cause degli incidenti.

Roma, 8 luglio 2026 – “La Filca-Cisl continua a costituirsi parte civile in tutta Italia nei processi per infortuni mortali nei cantieri. Riteniamo sia un’azione utile a garantire la verità dei fatti e ad assicurare giustizia in tempi rapidi ai familiari dei lavoratori coinvolti”. Lo dichiara Ottavio De Luca, segretario generale della Federazione. “In edilizia si continua a morire – spiega De Luca – con una media di una vittima ogni due giorni. Noi non lasciamo soli i familiari: è accaduto anche ieri a Palermo, dove ha preso il via il processo per la strage di Casteldaccia del 6 maggio del 2024, in cui persero la vita 5 operai. La Filca-Cisl ha infatti depositato la richiesta di costituzione di parte civile, ad assisterci è l’avvocato Cesare Placanica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ottavio De Luca: “Filca-Cisl parte civile in tutti i processi per le morti sul lavoro nei cantieri”

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