È stato presentato il nuovo Badge di cantiere, uno strumento pensato per migliorare la sicurezza sui lavori di ricostruzione dopo il terremoto del 2016. Ottavio De Luca, rappresentante di un sindacato di categoria, ha affermato che il badge rappresenta un risultato importante dopo anni di studi e verifiche. L’obiettivo è ora di estendere l’uso di questo dispositivo a tutto il territorio nazionale.

Roma, 6 maggio 2026 – “Oggi è una giornata storica perché il badge di cantiere rappresenta il coronamento di anni di impegno e di studio che hanno permesso di dare vita a uno strumento indispensabile per garantire la qualità del lavoro nei cantieri della ricostruzione post sisma 2016 ”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Filca-Cisl nazionale, Ottavio De Luca, intervenendo alla presentazione del badge di cantiere, presso Montecitorio. All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, il Commissario Straordinario per la ricostruzione, senatore Guido Castelli, i ministri del Lavoro dell’Interno, Marina Calderone e Matteo Piantedosi, il presidente Anac Giuseppe Busia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nasce il Badge di cantiere, Ottavio De Luca (Filca-Cisl): “Fondamentale per la sicurezza per i lavori del post sisma 2016. Ora estenderlo a tutta Italia”

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