ossessionato dalla vicina anziano stalker nei guai

Un uomo anziano è stato sottoposto a una misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico. La decisione è stata presa dopo che è stato accertato un comportamento ossessivo nei confronti di una vicina. La misura è stata adottata per prevenire ulteriori molestie o intrusioni nella sua vita.

di Fabrizio Paladino Un divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Si è concluso così, con una misura cautelare restrittiva e un trasferimento forzato in un comune limitrofo, il brutto incubo vissuto da una giovane donna residente in una frazione del comprensorio tifernate: precedentemente all’indagato erano stati applicati gli arresti domiciliari. Il provvedimento, firmato dal giudice per le indagini preliminari, è scattato al termine degli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, che hanno cristallizzato una pesante situazione di molestie e presunto stalking. Protagonista della vicenda è un uomo di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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