ospedale santa maria nuova firenze ecco la prima web radio per i pazienti

È stata presentata all’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze una web radio chiamata 'Radio Cherubini', dedicata ai pazienti ricoverati. L’iniziativa, sperimentale, è stata sviluppata nelle aule del Conservatorio Luigi Cherubini e rappresenta la prima radio online rivolta agli utenti dell’ospedale.

Firenze, 8 luglio 2026 – All' ospedale Santa Maria Nuova di Firenze arriva la prima web radio interamente dedicata ai pazienti ricoverati: si chiama 'Radio Cherubini' ed è un'iniziaitva sperimentale sviluppata nelle aule del Conservatorio Luigi Cherubini e presentata nell'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. Nella fase iniziale, la web radio sarà disponibile per i pazienti del reparto di medicina interna che potranno accedervi inquadrando con il proprio smartphone il Qr code dedicato. La piattaforma consentirà di ascoltare la programmazione in modo libero e personalizzato, oltre a consultare il catalogo completo dei brani e dei contenuti proposti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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La sorella Antonella è ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova. x.com

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