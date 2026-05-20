Terni ospedale Santa Maria sarà Jennifer Foglietta la nuova primaria del reparto di oncologia

L'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha annunciato la nomina della nuova responsabile del reparto di oncologia. La decisione è stata comunicata attraverso la pubblicazione della graduatoria ufficiale per il conferimento della direzione della struttura complessa. La scelta riguarda una professionista che prenderà servizio nel reparto dedicato ai pazienti oncologici, sostituendo la precedente dirigente. La nomina è stata effettuata secondo le procedure previste dall’ente, senza altri dettagli pubblicati.

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