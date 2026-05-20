Terni ospedale Santa Maria sarà Jennifer Foglietta la nuova primaria del reparto di oncologia
L'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha annunciato la nomina della nuova responsabile del reparto di oncologia. La decisione è stata comunicata attraverso la pubblicazione della graduatoria ufficiale per il conferimento della direzione della struttura complessa. La scelta riguarda una professionista che prenderà servizio nel reparto dedicato ai pazienti oncologici, sostituendo la precedente dirigente. La nomina è stata effettuata secondo le procedure previste dall’ente, senza altri dettagli pubblicati.
L’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha pubblicato la graduatoria per il conferimento della direzione della struttura complessa di Oncologia. In cima alla lista figura la dottoressa Jennifer Foglietta, 45 anni, oncologa dell’ospedale ternano dal 2020 e coordinatrice di Aiom Umbria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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