In Lombardia, i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie sono migliorati, con una crescita delle prestazioni urgenti erogate entro il tempo previsto dal 58% al 79%. I dati sono stati diffusi dalla Cabina di Regia regionale, attiva da febbraio, che evidenzia un netto miglioramento nella gestione delle liste d’attesa. La variazione si riferisce alle prestazioni considerate urgenti, che rappresentano una quota significativa delle richieste di assistenza.

SANITÀ. Crescono le prestazioni sanitarie erogate nei tempi previsti in Lombardia. È quanto emerge dai dati della Cabina di Regia regionale, operativa da febbraio, che segna un deciso miglioramento nella gestione delle liste d’attesa. Nel confronto tra il 5-20 aprile 2025 e lo stesso periodo del 2026, le prestazioni in classe B (da erogare entro 10 giorni) passano dal 58% al 79%. Migliora anche la classe D (entro 30-60 giorni), che sale dal 64% al 75%. Un trend positivo confermato anche su scala trimestrale: tra gennaio e marzo 2026, rispetto al 2025, 28 erogatori pubblici su 32 hanno aumentato le prestazioni nei tempi per la classe B e 26 su 32 per la classe D.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Liste d’attesa in Lombardia, migliorano i tempi: prestazioni urgenti dal 58% al 79%

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