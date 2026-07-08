Il Col du Tourmalet, situato a 2115 metri nei Pirenei, è uno dei passi più noti del Tour de France, comparabile allo Stelvio per il Giro d’Italia. La zona è abitata da orsi e lupi e ha una lunga tradizione ciclistica, frequentata da grandi campioni come Coppi e Merckx. La montagna si distingue per il suo paesaggio verde e per il ruolo di simbolo della corsa francese.

È la montagna simbolo del Tour de France, come lo Stelvio per il Giro d’Italia. Il Col du Tourmalet è il Gigante dei Pirenei: svetta a 2115 metri di quota su un panorama verdissimo. Silenzio totale, non c’è niente attorno. In cielo l’aquila, nei boschi gli orsi e i lupi. Siamo a pochi chilometri dalla frontiera spagnola, e dal 21 luglio 1910 qui si è scritta la leggenda del ciclismo e del Tour. Nessun’altra salita è stata più presente nel tracciato della corsa: sarà l’89ª volta. In tre occasioni, 1974, 2010 e 2019, è stato anche arrivo di tappa. Pogacar contro Vingegaard, Evenepoel e Seixas: il record di scalata del Tourmalet è proprio di Vingegaard, con 45’11” alla media di 22,7 kmh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orsi, lupi e assassini sui Pirenei: la leggenda del Tourmalet da Coppi a Merckx

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