Le nuove quote Ispra sui lupi da prelevare | i numeri e la situazione del Trentino

Dall'inizio dell'anno fino ad aprile, in Italia sono stati registrati 190 decessi di lupi, secondo un rapporto pubblicato dal portale 30Science. In particolare, nel Trentino si sono verificati alcuni dei casi di prelievo, con numeri e dettagli specifici riportati nelle quote stabilite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). La situazione riguarda sia interventi di gestione della fauna selvatica sia altri eventi legati alla presenza dell'animale nella regione.

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