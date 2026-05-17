Le nuove quote Ispra sui lupi da prelevare | i numeri e la situazione del Trentino
Dall'inizio dell'anno fino ad aprile, in Italia sono stati registrati 190 decessi di lupi, secondo un rapporto pubblicato dal portale 30Science. In particolare, nel Trentino si sono verificati alcuni dei casi di prelievo, con numeri e dettagli specifici riportati nelle quote stabilite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). La situazione riguarda sia interventi di gestione della fauna selvatica sia altri eventi legati alla presenza dell'animale nella regione.
Da inizio anno a fine aprile sono 190 i lupi morti in tutta Italia: un dato emerso dall’interessante lavoro pubblicato dal portale 30Science. Un dato che riguarda tanto gli investimenti (tutt’altro che rari pure dalle nostre parti) che i lupi trovati morti nei boschi; ma scorrendo nella. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Sullo stesso argomento
Orsi e lupi in Trentino: cosa dicono gli ultimi numeriLa popolazione di orso in Trentino e nelle aree limitrofe è stimata in 118 esemplari per il 2025, con un intervallo di confidenza compreso tra 99 e...
Presenza lupi, prosegue il monitoraggio del Parco San Rossore: i numeri e le azioni in corsoDue nuovi collari gps e presto nuove fotocamere potenziate con l'intelligenza artificiale.
Le nuove quote Ispra sui lupi da prelevare: i numeri e la situazione del TrentinoSono state le quote massime regionali di prelievo previste dal nuovo schema nazionale di gestione del lupo. E il responsabile della fauna selvatica di Ispra dice: Il nodo della conservazione del lupo ... trentotoday.it