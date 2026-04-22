Concessione di locali scolastici a terzi | scarica guida modello richiesta delibera del Consiglio Istituto contratto convenzione regolamento istituto

Il 20 marzo sarà resa disponibile una guida che illustra le procedure per la concessione di locali scolastici a enti esterni. La documentazione comprende un modello di richiesta, la delibera del Consiglio d’Istituto, il contratto di convenzione e il regolamento interno. Questi strumenti sono destinati a facilitare il processo e garantire il rispetto delle norme vigenti nella gestione degli spazi scolastici.

In arrivo giorno 20 marzo una guida su come gestire la concessione di locali scolastici ad enti terzi. Per consentire a terzi di utilizzare locali e beni di una scuola (aule, palestra, auditorium, attrezzature, laboratori, ecc.) occorre seguire una procedura amministrativa precisa prevista dalla normativa scolastica anche in relazione agli enti proprietari degli edifici (Comune. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Via libera in commissione Cultura a 50mila euro per la promozione di gruppi di lettura in istituti scolastici e biblioteche; Antincendio nelle scuole: nuovi obblighi e scadenze con il Decreto 31 marzo 2026; Sulla situazione dell’IPSIA di Siderno, l’amaro sfogo degli studenti; Si fa più chiarezza sui costi di costruzione degli edifici scolastici per le scuole superiori aperte tutto l'anno. Concessione agli Enti locali di contributi interventi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici della Regione CampaniaApprovata la graduatoria per la concessione di contributi straordinari agli enti locali per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici. Tutte le 176 istanze trasmesse dai Comuni (15 ... regione.campania.it Città Metropolitana di Napoli, il nuovo regolamento per la concessione palestre istituti scolasticiLa Città Metropolitana di Napoli si è dotata di un nuovo Regolamento per la concessione di palestre e spazi scolastici di propria competenza per attività sportive, ricreative, sociali, formative e di ... napoli.repubblica.it Il Comune di Siena ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi economici ordinari per l’anno 2026, rivolto a soggetti pubblici e privati attivi sul territorio comunale.... - facebook.com facebook 21/4/26.Votata all’unanimità ieri nuova concessione per utilizzo di Palazzo Grassi da parte dell’Università di Padova,consolidando una collaborazione per la valorizzazione del polo didattico e culturale di Chioggia (v.FB: interventi del sindaco, assessori Maran x.com