Anoia Superiore operaio cade dal terzo piano | morto sul colpo il 46enne Fabio Cananzi

Un uomo di 46 anni è deceduto dopo essere stato colpito da una lamiera di circa otto metri staccatasi dal vento e proiettata dal terzo piano di un edificio in una zona industriale. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, mentre l’operaio si trovava nel cantiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La ricostruzione della dinamica è ancora in corso.

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Morire a 46 anni, centrato da una lamiera di 8 metri divelta dal vento, e spazzato via dal terzo piano di un edificio. Ennesima morte bianca in Calabria, l'atroce fine di Fabio Cananzi, di Gioia Tauro, residente in via Stradone. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, ad Anoia Superiore, in via Gemelli. Cananzi, dalle notizie fornite ieri sera dai carabinieri, lavorava nell'impresa edile intestata alla moglie. Da diversi giorni, la ditta di Gioia Tauro era impegnata in lavori edili e di carpenteria sul tetto e all'interno di una palazzina di tre piani. I lavori erano quasi finiti e, nei giorni scorsi, era stato tolto anche il ponteggio.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Anoia Superiore, operaio cade dal terzo piano: morto sul colpo il 46enne Fabio Cananzi Notizie correlate Leggi anche: Tragedia sul lavoro ad Anoia, operaio precipita dal tetto di una casa e muore Colpito dal palo della luce staccatosi per il vento: morto sul colpo un operaio a TarantoUn operaio è morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce , caduto probabilmente a causa del forte vento , mentre stava...