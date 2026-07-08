Omicidio Federica Torzullo chiesto giudizio immediato per il marito Claudio Carlomagno contestata premeditazione
La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per un uomo accusato dell’omicidio della moglie, avvenuto a gennaio 2026 ad Anguill. Sono contestati reati di femminicidio premeditato, occultamento e vilipendio di cadavere. L’indagato, chiamato in causa come marito della vittima, è sospettato di aver pianificato l’omicidio. La richiesta di giudizio immediato indica che si ritiene ci siano elementi sufficienti per procedere senza passare da un’udienza preliminare.
Contestati femminicidio premeditato, occultamento e vilipendio di cadavere per la morte di Federica Torzullo La Procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nel gennaio 2026 ad Anguill. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Omicidio Federica Torzullo, la confessione del marito non convince - Storie italiane 28/01/2026
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