La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l’omicidio di Federica Torzullo. La donna è stata trovata morta a gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La richiesta di giudizio immediato indica che il processo potrebbe partire senza passare per l’udienza preliminare.

La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della Procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori., La Procura ha sottolineato di aver sottoposto l'indagato a più interrogatori nel corso delle indagini. Carlomagno avrebbe ammesso di avere ucciso la moglie sostenendo, però, che si sia trattato di un omicidio d'impeto legato a tensioni originate dal timore di perdere la custodia del figlio della coppia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Anguillara, chiesto il giudizio immediato per il marito di Federica Torzullo, Claudio Carlomagno

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