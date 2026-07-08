La Procura di Busto Arsizio ha chiesto l’ergastolo per un uomo di 30 anni, accusato dell’omicidio di una donna trovata morta nel suo appartamento con un coltello conficcato nella schiena. L’imputato, descritto come ossessionato, è stato arrestato dopo aver confessato il delitto. L’episodio è avvenuto a Legnano il 25 maggio 2025. La richiesta di condanna è stata presentata in tribunale durante l’udienza preliminare.

La Procura di Busto Arsizio ha chiesto la condanna all’ergastolo per Andrea Mostoni, il 30enne di Robecco sul Naviglio imputato per l’ omicidio di Vasilica Potincu, la donna trovata uccisa il 25 maggio 2025 nel suo appartamento di via Stelvio a Legnano con un coltello conficcato nella schiena. Nella requisitoria davanti alla Corte d’Assise, il pubblico ministero Ciro Caramore ha sostenuto che il quadro probatorio sia "inequivocabile", fondato su immagini delle telecamere, tabulati telefonici, tracce di sangue rinvenute sugli indumenti dell’imputato e sulle sue scarpe, oltre ai comportamenti successivi al delitto, ritenuti compatibili con un tentativo di costruirsi un alibi e di seguire l’evoluzione delle indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Vasilica Potincu: "Imputato ossessionato". La Procura chiede l’ergastolo

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