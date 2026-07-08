Dopo 51 anni e un mese, il processo per l’omicidio del carabiniere Giuseppe D’Alfonso si conclude con una condanna e due prescrizioni. Un militante delle Brigate Rosse è stato condannato, mentre altre due persone coinvolte sono state prescritte. Il procedimento giudiziario si è chiuso così, senza ulteriori imputati o condanne. La vicenda riguarda il delitto avvenuto nel 1972, durante un’azione delle Brigate Rosse.

Una condanna e due prescrizioni. Si chiude così, 51 anni e un mese dopo i fatti, il processo per l’omicidio del carabiniere Giuseppe D’Alfonso, ucciso il 5 giugno del 1975 da un commando delle Brigate Rosse nei pressi della Cascina Spiotta, tra le colline dell’alessandrino, a seguito dello scontro a fuoco scaturito dopo l’irruzione nel casolare dei militari per liberare Vittorio Gancia, imprenditore vinicolo rapito il giorno precedente. Nella sparatoria perse la vita anche Mara Cagol, tra i fondatori delle Brigate Rosse e moglie di Renato Curcio. Per quei fatti Lauro Azzolini è stato condannato a 6 anni di reclusione per concorso in omicidio, pena che sarà eseguita in continuazione con l’ergastolo inflittogli dalla Corte d’Assise di Roma il 24 gennaio 1983 per il sequestro Moro e l’eccidio di via Fani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio del carabiniere D'Alfonso, condannato un militante delle brigate rosse 51 anni dopo

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