La Procura di Napoli sta conducendo un’indagine su alcuni membri dei Carc, sospettati di aver costituito un’associazione sovversiva con modalità simili a quelle delle Brigate Rosse. L’attenzione si concentra su attività ritenute illegali e sulla presunta diffusione di ideologie estremiste. L’indagine, ancora in corso, coinvolge diverse persone e mira a fare luce su eventuali collegamenti con gruppi di estrema sinistra.

? Cosa sapere La Procura di Napoli indaga i membri dei Carc per associazione sovversiva tipo Brigate Rosse.. Il procedimento coordinato da Nicola Gratteri divide il Movimento 5 Stelle e la CGIL.. La Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta contro i membri dei Carc con l’accusa di aver messo in atto attività propedeutiche alla creazione di un’associazione sovversiva riconducibile alle Brigate Rosse, scatenando una reazione politica immediata che vede coinvolti il Movimento 5 Stelle e la Cgil. Il procedimento giudiziario, coordinato dal magistrato Nicola Gratteri, ha sollevato un polverone mediatico e senza precedenti a Napoli. Secondo quanto emerge dalle carte investigative, l’attività dei soggetti indagati avrebbe caratteristiche eversive che richiamano direttamente la stagione del terrorismo rosso degli anni Sessanta e Ottanta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, inchiesta Carc: il fantasma delle Brigate Rosse scuote la politica

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