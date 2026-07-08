Oltre il calcio per etica e passione | il convegno di FdI sulla nuova frontiera del pallone tra rispetto e informazione

Da secoloditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un convegno di un partito politico ha discusso di etica e passione nel calcio. Sono stati analizzati i cambiamenti nel comportamento dei tifosi, l’impatto dei social media e le sfide legate al rispetto tra giocatori e pubblico. Sono stati presentati interventi e testimonianze sul ruolo dell’informazione corretta e sulla necessità di promuovere valori di rispetto e correttezza nel mondo calcistico. La discussione si è concentrata sulle misure per migliorare la cultura sportiva.

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Dal tifo al rispetto, passando per i social, sono queste le grandi sfide che il nuovo calcio deve affrontare per essere all’altezza degli spettatori. Sono stati questi i temi centrali della conferenza di FdI al Senato, intitolata “Oltre il tifo: raccontare il calcio tra etica e passione”, e organizzata dai senatori Gianni Berrino, Paolo Marcheschi e Marco Silvestroni. All’evento hanno partecipato anche alcuni giornalisti sportivi, tra cui Fabrizio Biasin, Alessandro Corsi, David Guetta e Francesco Repice.  Per l’occasione è intervenuto anche il presidente Ignazio La Russa, che ha spiegato il suo primo approccio al mondo del pallone: «Ho iniziato, prima che da tifoso innamorato dello sport, a giocare con i ragazzi della mia generazione nel cortile di casa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

oltre il calcio per etica e passione il convegno di fdi sulla nuova frontiera del pallone tra rispetto e informazione
© Secoloditalia.it - “Oltre il calcio” per etica e passione: il convegno di FdI sulla nuova frontiera del pallone, tra rispetto e informazione
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