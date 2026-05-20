Parte il convegno sulla cura dell’anziano | tre giorni tra medicina etica e dolore

Da padovaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato oggi un convegno dedicato alla cura dell’anziano che si svolgerà nei prossimi tre giorni. L’evento si concentra su aspetti legati alla medicina, all’etica e al dolore, affrontando le sfide di un settore che coinvolge pazienti con condizioni complesse. Durante le sessioni si discuterà di come gestire le fragilità biologiche e sociali degli anziani, con interventi di specialisti provenienti da diversi ambiti. Il confronto mira a approfondire le modalità di assistenza più adeguate a questa fascia di popolazione.

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Curare l’anziano oggi non riguarda solo le singole patologie, ma anche i fragili equilibri immersi in una complessità biologica e sociale. È questo il filo conduttore del Convegno Triveneto dei Centri di terapia del dolore e cure palliative, che riunisce a Padova il 21, 22 e 23 maggio clinici ed. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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