Parte il convegno sulla cura dell’anziano | tre giorni tra medicina etica e dolore
È iniziato oggi un convegno dedicato alla cura dell’anziano che si svolgerà nei prossimi tre giorni. L’evento si concentra su aspetti legati alla medicina, all’etica e al dolore, affrontando le sfide di un settore che coinvolge pazienti con condizioni complesse. Durante le sessioni si discuterà di come gestire le fragilità biologiche e sociali degli anziani, con interventi di specialisti provenienti da diversi ambiti. Il confronto mira a approfondire le modalità di assistenza più adeguate a questa fascia di popolazione.
Curare l’anziano oggi non riguarda solo le singole patologie, ma anche i fragili equilibri immersi in una complessità biologica e sociale. È questo il filo conduttore del Convegno Triveneto dei Centri di terapia del dolore e cure palliative, che riunisce a Padova il 21, 22 e 23 maggio clinici ed. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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