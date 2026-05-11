Venerdì 15 maggio 2026, alle 15:30, presso l’Università di Salerno si terrà un seminario dedicato al Diritto dello Sport, con la partecipazione di Ivan Zazzaroni. L’evento si concentra sulla crisi del calcio italiano e sul futuro dell’informazione sportiva. Durante l’incontro, Zazzaroni discuterà di queste tematiche davanti a studenti e professionisti del settore. L’appuntamento fa parte di un ciclo di seminari organizzato dall’ateneo.

Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 15:30, l’Università degli Studi di Salerno ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo di seminari dedicati al Diritto dello Sport con protagonista Ivan Zazzaroni. Il giornalista, conduttore televisivo e direttore del quotidiano sportivo interverrà all’incontro dal titolo “Il calcio italiano e la sua crisi profonda: come uscirne?”, in programma presso l’Aula 1 della Facoltà di Giurisprudenza, nel Campus di Fisciano. L’iniziativa è promossa dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche, in collaborazione con il Laboratorio In.Di.Co. (Informazione Diritto e Comunicazione), centro di ricerca multidisciplinare che approfondisce i temi legati al diritto, all’economia, alla sociologia e alla politica della società dell’informazione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ivan Zazzaroni ospite all’Università di Salerno: focus sulla crisi del calcio italiano e il futuro dell’informazione sportiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Zazzaroni: «Credete davvero che il problema del calcio italiano sia questo!?»

Serie A vecchia, pochi italiani e giovani. La relazione di Gravina sulla crisi del calcio italianoLa crisi del calcio italiano continua a tenere banco dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026.