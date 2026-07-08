olimpiadi russia riammessa

Il Comitato Olimpico mondiale ha annunciato la riammessione della Russia alle competizioni internazionali. La decisione riguarda tutte le discipline sportive e permette agli atleti russi di partecipare ai prossimi eventi ufficiali. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori, mentre le autorità sportive nazionali hanno confermato le procedure di iscrizione. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Se è vero come è vero che lo sport replica su un campo di pace il conflitto tra i Paesi, la notizia arrivata ieri dal Comitato Olimpico mondiale sulla riammissione della Russia dovrebbe essere presa come un buon segno: se arriva una tregua lì, magari arriverà anche quella vera e smetteranno di sparare. E invece l’annuncio del Cio ha dato fuoco alla benzina delle polemiche. Il prossimo appuntamento è quello dei Giochi estivi di Los Angeles 2028, ieri il comitato internazionale ha revocato ’provvisoriamente’ la sospensione del Comitato olimpico russo, che durava dal 2023 ed era stata disposta per la guerra contro Kiev. Con questa decisione,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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