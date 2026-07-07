Russia riabilitata dal CIO Revocata la sospensione | via libera verso le Olimpiadi 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione permette ora alla Russia di partecipare alle prossime Olimpiadi del 2028. La sospensione era stata adottata a causa di questioni legate alla conformità ai regolamenti internazionali. La revoca è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul processo decisionale.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era in vigore dal 12 ottobre 2023. Nel comunicato diffuso dal CIO si legge che la decisione “ è stata presa a seguito di un’analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali del Cio, considerando che il Comitato olimpico russo non annovera più tra i suoi membri alcuna organizzazione sportiva regionale nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico nazionale dell’Ucraina “. Il testo prosegue spiegando ulteriormente i motivi che hanno portato a questo annullamento: “ Il Comitato olimpico russo ha confermato di non svolgere, né di svolgere in futuro, alcuna attività in tali territori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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