Il 8 luglio si celebra la memoria di Santi Aquila e Priscilla, una coppia di primi cristiani che vissero nel I secolo. Sono noti per aver accolto e ospitato San Paolo, con il quale condivisero il viaggio e la diffusione del cristianesimo. La loro casa fu un punto di riferimento per la comunità cristiana emergente. La loro figura è ricordata come esempio di ospitalità e impegno nella prima diffusione della fede cristiana.

La straordinaria storia dei primi coniugi cristiani – Santi Aquila e Priscilla – che accolsero San Paolo e trasformarono la loro casa nel cuore pulsante della Chiesa nascente. Aquila era un giudeo originario del Ponto che in un’epoca imprecisata si era trasferito a Roma. Lì aveva sposato Priscilla, diminutivo di Prisca. San Paolo fa un elogio di questi sposi nella Lettera ai Romani. Avevano una fede forte ed erano perseveranti. Modello anche di amore matrimoniale, erano uniti e fedeli e affrontavano insieme con dedizione l’uno verso l’altra le gioie e del difficoltà. La loro casa a Roma si era trasformata in una domus ecclesiae, una dimora in cui si riunivano i cristiani. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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© Lalucedimaria.it - Oggi 8 luglio, Santi Aquila e Priscilla: la coppia di sposi amici di San Paolo

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Santo del giorno – 8 Luglio 2026 Santi Aquila e Priscilla (o Prisca), coniugi e altri Santi Auguri

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