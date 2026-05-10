Oggi 10 maggio San Giovanni d’Avila | mistico e amico di grandi santi del suo tempo

Oggi, 10 maggio, si ricorda San Giovanni d’Avila, proclamato Dottore della Chiesa. Fu un sacerdote noto per aver collaborato con figure come Ignazio di Loyola e Teresa d’Avila. Nato in Spagna, si dedicò alla vita religiosa e alla predicazione. La sua attività si svolse nel XVI secolo, e la sua figura è legata anche alle opere di spiritualità e formazione. La memoria di San Giovanni d’Avila viene celebrata in questa data.

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Proclamato Dottore della Chiesa, San Giovanni d’Avila fu un sacerdote che ebbe modo di collaborare con grandi santi del suo tempo, da Ignazio di Loyola a Teresa d’Avila. San Giovanni d’Avila visse nel cuore del XVI secolo in Spagna. Nacque ad Almodovar del Campo nei pressi di Toledo il 6 gennaio 1499, da una famiglia facoltosa di origine ebraica, ma convertita al cristianesimo. Cresciuto cristianamente, a 14 anni fu mandato a Salamanca a studiare Diritto, ma abbandonò gli studi non sentendosi portato per quella disciplina e trascorse tre anni in solitudine e preghiera. Arrivò la vocazione al sacerdozio e andò a studiare Arti e Teologia nell’Università di Alcalá de Henaresa.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 10 maggio, San Giovanni d’Avila: mistico e amico di grandi santi del suo tempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate San Giovanni d’Avila, sacerdote e dottore: santo del giorno 10 maggioOggi, 10 maggio 2026, VI Domenica di Pasqua, la memoria di San Giovanni d’Avila – sacerdote e dottore della Chiesa – non si celebra nella liturgia... San Macario di Gerusalemme, santo del 10 marzo: vescovo custode dei Luoghi SantiNel cuore della Terza Settimana di Quaresima, la Chiesa ricorda San Macario di Gerusalemme, vescovo nel IV secolo e guida nei decisivi anni della...