Santi Aquila e Priscilla sposi e discepoli di Paolo | la Chiesa domestica alle origini

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 8 luglio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Aquila e Priscilla, coppia di primi cristiani. Sono noti come discepoli e collaboratori di Paolo e sono considerati tra i fondatori della comunità domestica cristiana. La loro figura rappresenta un esempio di vita condivisa e dedizione alla diffusione della fede. La commemorazione avviene durante il mercoledì della XIV settimana del Tempo Ordinario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledì della XIV Settimana del Tempo Ordinario, 8 luglio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Aquila e Priscilla, coniugi della prima generazione cristiana e stretti collaboratori dell’apostolo Paolo. La loro vicenda è attestata dal Nuovo Testamento, che ne custodisce il nome e il profilo spirituale. Di origine ebraica, Aquila (proveniente dal Ponto) e Priscilla o Prisca (romana) avevano lasciato Roma a causa dell’editto dell’imperatore Claudio. Stabilitisi a Corinto, esercitavano il mestiere di fabbricatori di tende e accolsero Paolo nella loro casa e nel loro lavoro. Da qui prese forma una collaborazione apostolica che li condusse a Efeso, dove la tradizione ricorda la loro attività di formazione dei neofiti e l’attenzione alla retta dottrina: celebre l’episodio in cui istruiscono Apollo «con maggior esattezza» nella via del Signore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

santi aquila e priscilla sposi e discepoli di paolo la chiesa domestica alle origini
© Quotidiano.net - Santi Aquila e Priscilla, sposi e discepoli di Paolo: la Chiesa domestica alle origini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Santi Aquila e Priscilla - Storia - luglio 8

Video Santi Aquila e Priscilla - Storia - luglio 8

Notizie e thread social correlati

Santi Pietro e Paolo, Apostoli: colonne della Chiesa e martiri di RomaIl 29 giugno, la Chiesa celebra i Santi Pietro e Paolo, riconosciuti come apostoli e martiri di Roma.

Leggi anche: Oggi 29 giugno, Santi Pietro e Paolo: le colonne della Chiesa che unirono il mondo nel sangue del martirio

Argomenti più discussi: Santo del giorno 08 Luglio 2026 Santi Aquila e Prisca o Priscilla, coniugi; Santi Aquila e Priscilla, sposi e discepoli di Paolo: la Chiesa domestica alle origini; Sinfonie d'estate; Almanacco | Mercoledì 8 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

santi aquila santi aquila e priscillaSanti Aquila e Priscilla, sposi e discepoli di Paolo: la Chiesa domestica alle originiSposi e collaboratori di san Paolo, Aquila e Priscilla animarono Chiese domestiche a Corinto, Efeso e Roma. Memoria l’8 luglio. ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web