Santi Aquila e Priscilla sposi e discepoli di Paolo | la Chiesa domestica alle origini

Il 8 luglio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Aquila e Priscilla, coppia di primi cristiani. Sono noti come discepoli e collaboratori di Paolo e sono considerati tra i fondatori della comunità domestica cristiana. La loro figura rappresenta un esempio di vita condivisa e dedizione alla diffusione della fede. La commemorazione avviene durante il mercoledì della XIV settimana del Tempo Ordinario.

Mercoledì della XIV Settimana del Tempo Ordinario, 8 luglio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Aquila e Priscilla, coniugi della prima generazione cristiana e stretti collaboratori dell’apostolo Paolo. La loro vicenda è attestata dal Nuovo Testamento, che ne custodisce il nome e il profilo spirituale. Di origine ebraica, Aquila (proveniente dal Ponto) e Priscilla o Prisca (romana) avevano lasciato Roma a causa dell’editto dell’imperatore Claudio. Stabilitisi a Corinto, esercitavano il mestiere di fabbricatori di tende e accolsero Paolo nella loro casa e nel loro lavoro. Da qui prese forma una collaborazione apostolica che li condusse a Efeso, dove la tradizione ricorda la loro attività di formazione dei neofiti e l’attenzione alla retta dottrina: celebre l’episodio in cui istruiscono Apollo «con maggior esattezza» nella via del Signore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Santi Aquila e Priscilla - Storia - luglio 8

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