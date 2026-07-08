Occupazione Napoli lontana da Bergamo L’Ocse | la più ampia disparità in Italia

Da napoli.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ocse ha pubblicato il rapporto «Employment Outlook 2026» in cui si evidenzia una forte differenza nei tassi di disoccupazione tra Nord e Sud del Paese. Napoli presenta un tasso di occupazione molto più basso rispetto a Bergamo e altre città del Nord. La disparità territoriale in termini di occupazione e disoccupazione resta una questione strutturale, con il Sud che si trova in una posizione significativamente più svantaggiata.

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La disparità territoriale in termini di tassi di disoccupazione tra Nord e Sud rimane un tema strutturale. Questa volta a certificare la profonda distanza tra le due aree del Paese è l’Ocse, nel rapporto sulle prospettive occupazionali («Employment Outlook 2026»). Dalle tabelle pubblicate emerge infatti che a Napoli la disoccupazione si attesta al 20,4%, mentre a Bergamo si ferma all’1,5%. Il dato del capoluogo partenopeo è il più alto d’Italia, nonostante a maggio il Paese con il 5% di disoccupazione abbia toccato il minimo storico, in linea con la media Ocse (4,9). Se guardiamo ai dati sull’occupazione, le differenze regionali maggiori, tra i 38 Paesi dell’area Ocse, sono in Italia, dove i divari tra Nord e Sud superano anche i 30 punti. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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