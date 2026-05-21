Istat cresce l'occupazione ma quella dei giovani è lontana da media Ue Allarme calo attivi | -5 mln nel 2050

Nel Rapporto annuale 2026 dell'Istat si evidenzia un incremento dell’occupazione del 4,3 per cento, superando i dati della Germania. Tuttavia, l’occupazione giovanile si mantiene distante dalla media europea, mentre si prevede un calo degli attivi di circa cinque milioni nel 2050. Questi numeri riflettono un miglioramento generale nel mercato del lavoro, ma anche sfide specifiche legate alle fasce più giovani e alla sostenibilità futura del sistema occupazionale.

Gli ultimi dati Istat contenuti nel Rapporto annuale 2026, mostrano un quadro in miglioramento nel mercato del lavoro: ha registrato una crescita dell’occupazione del 4,3 per cento, un dato migliore rispetto a quello della Germania. Ma i divari strutturali restano elevati: il tasso di occupazione dei giovani nel 2025 è inferiore alla media dell’UE (43,9 contro 58,1 per cento). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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