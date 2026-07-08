occuparono i binari del treno presidio in tribunale per protestare contro la procura

Notizia in breve

Un gruppo ha bloccato i binari del treno in segno di protesta contro la procura locale. La manifestazione si è svolta davanti al tribunale, con alcuni partecipanti che hanno presidiato l’area. La procura ha deciso di rinviare a giudizio diverse persone coinvolte, tra cui adulti e minorenni, accusandoli di aver esercitato un diritto costituzionale. L’azione ha portato a un procedimento legale contro i manifestanti.