Occuparono i binari del treno presidio in tribunale per protestare contro la procura
Un gruppo ha bloccato i binari del treno in segno di protesta contro la procura locale. La manifestazione si è svolta davanti al tribunale, con alcuni partecipanti che hanno presidiato l’area. La procura ha deciso di rinviare a giudizio diverse persone coinvolte, tra cui adulti e minorenni, accusandoli di aver esercitato un diritto costituzionale. L’azione ha portato a un procedimento legale contro i manifestanti.
Massa, 8 luglio 2026 – “La Procura di Massa rinvia a giudizio uomini e donne, ragazze e ragazzi che hanno esercitato un diritto sancito dalla Costituzione, scegliendo la strada della repressione”. E’ duro l’attacco, e lo sdegno, dell’associazione politico-culturale ’Ragazzi e ragazze del Bar Eden – per una rete della sinistra’ nei confronti della decisione del tribunale di processare 36 persone per avere bloccato i binari del treno durante il corteo pro Palestina a Massa lo scorso 3 ottobre. La protesta . “Il 14 ottobre prossimo (data della prossima udeinza del processo) – sostiene l’associazione – le persone entreranno in un’aula di tribunale per rispondere non di atti violenti ma di aver partecipato a una protesta pacifica, esercitando un diritto fondamentale riconosciuto dalla nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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